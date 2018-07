Slachtoffer schietpartij Beethovenstraat Amsterdam overleden

Het slachtoffer van het schietincident in een horecagelegenheid aan de Beethovenstraat, een 62-jarige man uit Amsterdam, is vannacht aan zijn verwondingen overleden.

De man is een bekende van politie/justitie. Het rechercheonderzoek door de politie gaat onverminderd voort. De dader is nog voorvluchtig.

Het schietincident vond plaats op maandag 30 juli 2018 rond 14.50 uur. De dader schoot gericht op de 62-jarige man en rende daarna naar buiten de Beethovenstraat op. Op de vermoedelijke vluchtroute - Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat en Memlingstraat - vond de politie diverse voorwerpen, zoals een beige hoedje, vuurwapen, zwarte laptoptas, handschoen en een wit/blauw kledingstuk. Deze zijn in beslaggenomen ten behoeve van het onderzoek. Bij de zoektocht zette de politie een helikopter en een speurhond in. Ter hoogte van de Memlingstraat raakte de speurhond het spoor van de mogelijke dader kwijt.

In de media verscheen een bericht dat het slachtoffer in het bijzijn van een baby was neergeschoten. Op het terras bevond zich wel een gezelschap met een baby. Het schietincident vond binnen plaats. Voor zover bij de politie bekend hoorde het slachtoffer niet bij dit gezelschap.