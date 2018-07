Twee doden en gewonde na explosie in appartement in Arnhem

De explosie en brand in een appartement aan de Daphnestraat maandagavond in Arnhem heeft ernstige gevolgen gehad. Twee slachtoffers zijn overleden in het ziekenhuis, een derde ligt gewond in het ziekenhuis. Een derde man was weggelopen bij de brand, hij is vanochtend vroeg door een voorbijganger gevonden bij de Brabantsingel in Arnhem.

Even na negen uur ’s avonds werd de explosie gemeld. De hulpdiensten rukten meteen uit. Aan de Daphnestraat bleek dat buurtbewoners zich al over de slachtoffers ontfermden. Eén van de slachtoffers werd bij buren onder de douche gezet. Een ander slachtoffer was zelf de sloot in gerend. Een derde man was weggerend de wijk in.

Slachtoffers

Terwijl de brandweer de brand in het appartement bluste, werd er door ambulancepersoneel voor de slachtoffers gezorgd. De twee slachtoffers die nog aan de Daphnestraat waren, hadden ernstige brandwonden. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte intussen een zoektocht naar het derde slachtoffer. Er werden een boot, speurhonden en een helikopter ingezet, maar de man werd gisterenavond niet gevonden. Ook is via burgernet en social media een oproep gedaan om uit te kijken naar deze man. Vanochtend in alle vroegte is deze man gevonden aan de Brabantsingel. Ook hij heeft brandwonden en is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de identiteit van de slachtoffers kan de politie op dit moment nog geen mededelingen doen. De slachtoffers die gisterenavond naar het ziekenhuis werden gebracht, zijn daar overleden aan hun verwondingen. De derde ligt gewond in het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er in de woning is gebeurd. Gisteravond bleek al dat er verdachte omstandigheden waren: er werden sporen gevonden die mogelijk verband houden met drugsgerelateerde zaken. Vandaag wordt er verder onderzoek gedaan door de recherche en forensische opsporing.