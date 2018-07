Aantal valse eurobiljetten daalt

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er in Nederland in totaal 20.700 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. 'Dat is 14% minder dan in de eerste helft van 2017', zo meldt heeft DNB laten weten.

50,- euro biljet

Wel fluctueren de aantallen onderschepte valse eurobiljetten gedurende het jaar. Zo is vergeleken met de tweede helft van 2017 sprake van een stijging van 8%. Wereldwijd zijn in de eerste zes maanden van 2018 301.000 valse biljetten aangetroffen. Een afname van 9% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De meest vervalste coupure blijft de EUR 50.

21 miljard echte eurobiljetten in omloop

Vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop, wereldwijd ruim 21 miljard, is de kans op een vals exemplaar laag. Toch loont het de moeite om een eurobiljet te controleren. De echtheid van een eurobiljet is in slechts enkele seconden vast te stellen. Voor hulp maken steeds meer winkeliers gebruik van detectieapparaten. En voor het publiek heeft DNB een ‘Echt of vals’ app ontwikkeld.

Meer informatie is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’. Goed controleren van bankbiljetten zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen.