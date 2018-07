Dode vrouw in water in Leiden aangetroffen, politie gaat uit van misdrijf

Maandagavond hebben agenten omstreeks 21.00 uur in Leiden een stoffelijk overschot gevonden in het water bij de Stevenshofdreef. 'Na onderzoek bleek het te gaan om het lichaam van een vrouw. Direct werd er een groot onderzoek gestart', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Verdachte omstandigheden

Omdat de omstandigheden rondom de dood van de vrouw verdacht zijn is de politie, onder leiding van een officier van justitie, een TGO (Team Grootschalige Opsporing) gestart. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de identiteit van de vrouw en de doodsoorzaak. De politie houdt er rekening mee dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Twee verdachten aangehouden

Het vermoeden bestaat dat de vrouw al wat langer in het water heeft gelegen. Twee mannen uit Leiden van 44 en 50 jaar zijn als verdachte in dit onderzoek aangehouden. Zij zitten momenteel vast en worden verhoord. Zij zitten in volledige beperkingen. Dit houdt in dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Hun mogelijke rol bij de dood van de vrouw wordt onderzocht.