Alle 2.500 varkens omgekomen bij grote brand in veeschuur Didam

Dinsdagmiddag is even voor 16.40 uur een grote brand uitgebroken in een schuur van een veehouderij in het Gelderse Didam. 'In de schuur staan 2.500 varkens', zo meldt de brandweer dinsdagmiddag.

Grip 1

De brandweer ging aanvankelijk met 3 blusvoertuigen en materieel voor waterwinning onderweg naar uitslaande brand in de schuur aan de Tatelaarweg maar al snel werd er opgeschaald naar zeer grote brand met Grip 1. Daarbij werd ook groot watertransport opgeroepen. De brandweer krijgt ondersteuning van diverse eenheden van korpsen in Gelderland-Midden.

Blijf uit de rook

De schuur die in brand staat is ongeveer 30 bij 40 meter. De brand is volledig uitslaand. Hoewel het object in meer landelijk gebied staat kan het zijn dat mensen toch overlast ervaren van de enorme rookpluim. De brandweer adviseert omwonenden dan ook om deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie van de woning uit te schakelen en uit de rook te blijven.

Geen asbest

Bij de branden in de schuur is géén asbest betrokken. De brandweer houdt een aangrenzende schuur nat met een hoogwerker zodat deze niet in brand kan vliegen.

Oproep

'We krijgen signalen dat er veel mensen komen kijken bij de brand. Houd de wegen vrij voor de hulpdiensten, er zijn nog steeds eenheden aanrijdend! En blijf uit de rook!', laat de brandweer in een oproep weten.

Toestand varkens nog onbekend

De brandweer laat rond 18.15 uur weten dat er op dit moment helaas nog niet is te zeggen hoeveel van de 2.500 varkens op tijd zijn bevrijd en hoeveel er zijn omgekomen.

Update 18.35 uur

De brand heeft zojuist bekendgemaakt dat helaas alle 2.500 varkens de brand niet hebben overleefd. Inmiddels heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag gaan nemen.