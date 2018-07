Celstraffen geëist tegen mishandelende ouders die kind in kist lieten slapen

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft dinsdag gevangenisstraffen van vijf jaar geëist tegen een 35-jarige man en een 35-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Duitsland. Zij worden ervan verdacht hun zoontje ernstig te hebben verwaarloosd. 'Het slachtoffer werd 22 juli vorig jaar ’s nachts naakt en sterk vermagerd ontdekt op een camping in Winterswijk', zo laat het OM dinsdag weten.

Eten uit koelkast campinggast gehaald

De destijds 8-jarige jongen had eten uit een koelkast uit de voortent van een campinggast gehaald. Zijn ouders blijken even verderop op de camping te verblijven, samen met nog twee kinderen. Al snel blijkt volgens de officier van justitie dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie.

In kist slapen

Zo legt de jongen uit dat hij onder meer wordt vastgebonden, dat hij in een kist moet slapen, dat hij weinig te eten krijgt en dat hij regelmatig wordt geslagen. Dit in tegenstelling tot de twee andere kinderen in het gezin, die deze ontberingen niet hoeven ondergaan.

'Diepgewortelde abnormale'

Uit onderzoek is volgens de officier van justitie gebleken dat de drie kinderen de behandeling van het slachtoffer bijna als gewoon zagen. ”In deze zaak zit het niet zozeer in de details, maar vooral in het diepgewortelde abnormale dat binnen het gezin bijna normaal werd, wat het zo ongelofelijk verdrietig voor het slachtoffer maakt.”

Pleeggezin

Het gaat nu goed met het slachtoffer, zo laat de officier weten. Samen met de twee andere kinderen woont de jongen bij een pleeggezin. Het gezag van de ouders is op last van de rechter beëindigd.

Onherstelbaar beschadigd

De officier acht kindermishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving en het onthouden van noodzakelijke zorg aan het slachtoffer wettig en overtuigend bewezen. “Deze mensonterende situatie heeft niet alleen de maatschappij geschokt. Het heeft het leven van een jong kind hoogstwaarschijnlijk onherstelbaar beschadigd”, stelt de officier.

Het OM acht daarom een gevangenisstraf van vijf jaar een passende straf voor beide verdachten. De straf is geheel onvoorwaardelijk, mede omdat verdachten in Duitsland al eerder zijn veroordeeld voor een soortgelijk delict. De rechtbank in Zutphen doet over twee weken uitspraak.