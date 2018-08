Vrachtwagenchauffeur beroofd door 'nepagenten'

Een 44-jarige vrachtwagenchauffeur uit Litouwen is in de vroege woensdagmorgen op parkeerplaats Twaalfmaat door twee mannen beroofd van een geldbedrag.

Rond 05.10 uur kwamen de mannen aanrijden in een donkerkleurige auto. Een van de inzittenden van die auto stapte uit en ’legitimeerde’ zich en vertelde dat hij van de politie was. De vrachtwagenchauffeur liet zijn paspoort zien en toen hij dit weer terugkreeg bleek het geld dat daarin inzat verdwenen te zijn. De man die het geld heeft gestolen is ongeveer 40 jaar oud, zo’n 1 meter 70 lang en hij droeg zwarte kleding. De mannen reden in een donkere auto, mogelijk een Volkswagen Passat.