Jongen (15) rijdt op gestolen motorscooter en komt ten val na achtervolging

Agenten wilden rond 23.00 uur op de Dreef in Haarlem een scooterrijder controleren. De scooter had namelijk geen verlichting aan de achterzijde. Op een stopteken reageerde de bestuurder niet en hij ging harder rijden. Via de N205 en reed de scooterrijder op hoge snelheid naar de A9. Daar is hij in de buurt van Spaarndam via een calamiteitenafslag de snelweg afgegaan en van het talud gereden.

Toen agenten ook gestopt waren en beneden aan het talud kwamen, was de verdachte er vandoor gegaan. Even later heeft de politie de man in de omgeving aangehouden. Hij was bij zijn val van de motorfiets wel gewond geraakt en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de motorfiets begin dit jaar in Amsterdam gestolen is.