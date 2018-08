Noordzuidlijn draait nog op halve capaciteit wat aantal reizigers betreft

Het aantal reizigers van de op 22 juli geopend Noord/Zuidlijn in de eerste week na de start van de nieuwe dienstregeling betreft dagelijks ruim 72.000. Dit meldt het GVB woensdag op basis van de eerste reisgegevens van 23 tot en met 26 juli 2018.

'Echte start' in september

De openingszondag van 22 juli trok hetzelfde aantal reizigers als de doordeweekse dagen. Tijdens de eerste dag waren er veel extra reizigers en OV-liefhebbers die geïnteresseerd en nieuwsgierig waren naar de nieuwe lijn en dienstregeling. De start van Noord/Zuidlijn, ook wel de M52, viel samen met het begin van de zomervakantie waardoor er komende weken minder scholieren en forenzen met het openbaar vervoer reizen.

Omhoog

De verwachting is dan ook dat vanaf september de reizigersaantallen omhoog gaan. GVB weet uit ervaring dat een ruime tijd kan duren voordat reizigers hun voorkeursroute reizen. Het is op dit moment dan ook te vroeg om conclusies te trekken naar aanleiding van deze eerste meting.

In 2030 gemiddeld 121.000 reizigers per dag

Begin september start GVB weer met een nieuwe campagne zodat via verschillende kanalen zoveel mogelijk reizigers goed geïnformeerd worden over de veranderingen bovengronds. Ook staan er weer tientallen extra serviceteammedewerkers op drukke punten in de stad en bij de stations. Zij informeren reizigers en helpen bij het vinden van de beste reisroute. Volgens prognoses zal de lijn blijven groeien en zal de Noord/Zuidlijn rond 2030 op een gemiddelde werkdag rond de 121.000 reizigers vervoeren.