Productie drugs oorzaak dodelijke explosie woning Arnhem

De dodelijke explosie in een appartementencomplex in Arnhem, waarbij maandagavond twee doden en een zwaargewonde vielen, is waarschijnlijk veroorzaakt door de productie van drugs in het appartement. Dit meldt de politie woensdagmiddag na onderzoek in en rond het appartement.

Onderzoek afgerond

De politie heeft gisteren de hele dag onderzoek gedaan in en rond de woning in Arnhem waar maandagavond een explosie plaatsvond. Dat onderzoek in en rond het appartementencomplex aan de Daphnestraat is nu afgerond.

Twee doden en een zwaargewonde

Na de explosie en brand kwamen drie gewonde mannen uit het appartement. Twee van hen zijn overleden. Eén van hen blijkt de 33-jarige bewoner van het appartement te zijn. De andere dode man is nog niet geïdentificeerd. Het derde slachtoffer overleefde de brand en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie weet nog niet wie deze man en de tweede overledene zijn. Vermoedelijk komen zij niet uit Nederland. Daardoor kan het zijn dat de identificatie langere tijd gaat duren.

Explosie en brand

Uit eerste onderzoek blijkt dat er een explosie is geweest waarbij er brand is ontstaan in het appartement aan de Daphnestraat. Al snel werden er aanwijzingen voor drugsgerelateerde zaken gevonden. Het sporenonderzoek heeft dat gisteren bevestigd: er is een hoeveelheid drugs aangetroffen in het appartement. Het lijkt er op dat in het appartement drugs zijn verwerkt en dat door het verwerken van die drugs stoffen zijn vrijgekomen waardoor de explosie is ontstaan.

Uitgebreid sporenonderzoek

Maandagavond is het politieonderzoek meteen gestart. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van de drie mannen. Gisteren is er uitgebreid sporenonderzoek in het appartement gedaan. Via moderne technieken is het hele appartement in beeld gebracht. Verder zijn er sporen meegenomen voor verder onderzoek.

Overlevende nog niet aanspreekbaar

Er zijn ook twee auto’s in beslag genomen voor onderzoek; vermoedelijk zijn dit de auto’s van twee van de slachtoffers. Het appartement is inmiddels vrijgegeven. De politie heeft nog niet kunnen spreken met de overlevende. Op dit moment kan de politie nog niets zeggen over de rol van deze gewonde man in dit onderzoek; medische zorg staat voorop.

Bewakingseenheid politie ingezet

Gisterenmiddag verscheen de bewakingseenheid bij het appartement. Deze eenheid bestaat nog niet heel lang en wordt bijvoorbeeld ingezet om stations of gebouwen te bewaken. Omdat er mogelijk een hoeveelheid drugs in de woning lag, werd de inschatting gemaakt dat het veiliger was voor iedereen om het gebouw te bewaken. De politie wilde het risico uitsluiten dat anderen het appartement zouden binnendringen om spullen weg te halen. Toen het onderzoek afgerond was, bestond dit risico ook niet meer.

Geen eerdere meldingen drugscriminaliteit

De woning stond bij de politie niet bekend in verband met drugscriminaliteit. Er wordt in de media gesuggereerd dat de politie mogelijk al langer extra surveilleerde voor deze flat. Dat is niet het geval. Er wordt nu met alle mogelijk betrokken instanties gekeken of er ergens meldingen zijn binnengekomen.

Buurtbijeenkomst

Dinsdag is er een bijeenkomst gehouden voor buurtbewoners. Wijkagenten waren extra in de wijk aanwezig om met buurtbewoners in gesprek te gaan. Ook de burgermeester bezocht de buurt. De zorg voor de ernstig gewonde slachtoffers heeft op sommige mensen een diepe indruk gemaakt. Daarom heeft de politie slachtofferhulp ingeschakeld voor buurtbewoners die hier behoefte aan hadden.