Weer meer ongevallen met e-bikes

Het aantal ongevallen met e-bikes is dit jaar toegenomen. In 2017 waren nog 270 e-bikes betrokken bij een ongeval, in 2018 zijn dit er al 341, een stijging van 26%.

Dat blijkt uit cijfers van STAR, een samenwerkingsverband van de politie, verkeerskundig ICT-bureau VIA en het Verbond van Verzekeraars. Vooral in de maand mei is het opletten geblazen, daar is sprake van een stijging van 70 procent. In 2017 waren nog 75 personen met een e-bike betrokken bij een verkeersongeval, in 2018 was dit aantal in mei 128.

Medeweggebruikers

Opvallend is dat de e-biker steeds vaker van de zijkant wordt aangereden. Dat zou er op kunnen duiden dat medeweggebruikers de snelheid van e-bikes niet goed inschatten. De STAR-partijen roepen andere verkeersdeelnemers, en met name gemotoriseerd verkeer, op om goed op te passen.