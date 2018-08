Vrouw (77) aangehouden om beïnvloeding getuige kindersekstoerisme

Donderdag heeft de politie in het Gelderse Brummen een 77-jarige vrouw aangehouden die er van wordt verdacht een minderjarig slachtoffer van seksueel misbruik in Nepal te hebben beïnvloed. Dit meldt de politie donderdagmiddag.

Kindersekstoerisme

Het gaat om een 15-jarige jongen in de strafzaak tegen de 66-jarige broer van de vrouw, die in Nepal vast zit in een strafrechtelijk onderzoek naar kindersekstoerisme. De aangehouden vrouw zou gesprekken hebben gevoerd met het gezin van de minderjarige jongen en tienduizenden dollars hebben geboden voor het aanpassen van afgelegde verklaringen. De vrouw had een ticket geboekt om vrijdag opnieuw naar Nepal te reizen.

Heterdaad

De Nederlandse man werd vorig maand in Nepal aangehouden. Hij zou op heterdaad zijn aangehouden met de jongen op zijn kamer in een guest house. Zowel in Nepal als in Nederland doet de politie onderzoek naar de verdenkingen van kindersekstoerisme en bezit en verspreiding van kinderporno.