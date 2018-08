Twee personen aangehouden na woningoverval op een bungalowpark in Nunspeet

De politie is een onderzoek gestart naar een woningoverval op een bungalowpark aan de Wiltsangh in Nunspeet. Kort na de melding kon de politie in de buurt van de woning twee verdachten aanhouden. Het gaat hier om een 27-jarige vrouw (woonplaats onbekend) en een 66-jarige man uit Amsterdam.