Ajax en De Graafschap bereiken overeenstemming over Leeroy Owusu

De vleugelverdediger had nog tot en met 30 juni 2019 een contract bij Ajax. Owusu (Purmerend, 13 augustus 1996) speelde sinds 2004 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 11 augustus 2014 maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal in de wedstrijd Jong Ajax – SC Telstar (3-0). Tot nu toe speelde Owusu 59 officiële wedstrijden voor het beloftenteam en scoorde daarin één keer.

In het seizoen 2016/2017 kwam Owusu op huurbasis uit voor SBV Excelsior, afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Almere City FC.