Dronken spookrijder door de politie aangehouden

Uiteindelijk keerde de bestuurder om in de berm tot stilstand te komen. Een arts heeft bloed afgenomen om het alcoholpromillage vast te laten stellen.

De politie kreeg een melding dat op de rijksweg A-16 op rijstrook 2 een auto zou stilstaan. De agenten reden vanuit de oprit Rijsbergen in noordelijke richting en zagen de bedoelde auto op de andere rijbaan in dezelfde richting als hen, spook rijdend met een snelheid van circa 70 km uur. De dienders zetten hun zwaailamp aan om de bestuurder te waarschuwen. Dit had geen effect. Zij namen de afslag Prinsenbeek om in zuidelijke richting te rijden en zagen toen dat de bestuurder trachtte te keren waarbij hij dwars over de vluchtstrook in de berm tot stilstand kwam. De bestuurder stapte uit waarna de agenten hem konden vastpakken. Hij rook sterk naar alcohol. Hierop is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar bleek hij niet in staat te zijn om te blazen waarna een GGD arts bloed heeft afgenomen. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.