Piloot onder invloed van vlucht gehaald Schiphol

De Luchtvaartpolitie heeft zondagochtend een 46-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij staande gehouden. Medewerkers van de groundcrew hadden gezien dat hij mogelijk onder invloed was en hebben dit gemeld. De gezagvoerder heeft een proces-verbaal gekregen.

Na de melding besloot de Luchtvaartpolitie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee de gezagvoerder na een blaastest ook een ademanalyse af te nemen. Deze analyse gaf een definitieve uitslag van 115 ug/l, dat is 0,26 promille, waar maximaal 0,2 promille voor vliegtuigpersoneel is toegestaan.

In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. De afdeling Luchtvaarttoezicht voert regelmatig alcoholcontroles uit onder vliegtuigpersoneel.