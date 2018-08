Teleurgestelde Belg vraagt asiel aan in Nederland

Een “teleurgestelde” Belg heeft in Nederland geprobeerd om asiel aan te vragen. De Belg deed het verzoek bij het asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Budel.

“Het moet niet gekker worden”, reageert een van de betrokken agenten, die op Instagram melding maakt van het ''schrijdende geval''.

De man met Belgische nationaliteit meldde zich zondag bij het COA met het verzoek om in Nederland te mogen blijven. De wijkagent die verder weinig kan zeggen, laat wel weten dat de aanvraag serieus is. “Dit gaat om iemand die teleurgesteld is in zijn regering. Het moet niet gekker worden”, aldus de agent.

Of het verzoek officieel wordt toe- of afgewezen, wordt later bepaald.