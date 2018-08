Speurneuzen stuitte op hennepkwekerij in Heemskerk

Toen de politie bij een agrarisch bedrijf aan de Noordermaatweg liep, roken zij bij vlagen een duidelijke hennepgeur. De geur bleek uiteindelijk te komen uit een soort kas die honderdvijftig meter achter het bedrijf in het land stond.

Het was een bouwsel met een lengte van zo’n dertig meter van gaasdoek dat over stijgerbuizen was getrokken. In de kas stonden honderdvijftig hennepplanten in de volle grond. De planten stonden in volle bloei. In de kas waren geen lampen, filters of andere technische apparaten aanwezig. De kweker had zijn kans schoon gezien in deze lange zomerse periode. Helaas voor hem komen agenten nu ook graag buiten.

De politie nam de hennep in beslag. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.