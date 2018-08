Verkoeling en regen op komst na voorlopig laatste tropische dag

Maandag: warm

Het wordt vandaag weer een warme dag met temperaturen van 26°C vlak aan zee tot lokaal 35°C in het zuidoosten van het land. De wind is zwak tot matig en komt de wind uit uiteenlopende richtingen. Komende nacht is het onbewolkt. De temperaturen dalen naar waardes tussen 14°C in het noorden en 18°C in het zuiden en aan zee. Zeer lokaal kan zich nog een mistbank vormen en er staat nauwelijks wind.

Dinsdag:Temperaturen tot 37°C lokaal

Dinsdag is er opnieuw veel zon en wordt het nog warmer dan vandaag. Op veel plaatsen krijgen we tropische temperaturen die tussen de 32°C en lokaal 37°C in het (zuid)oosten liggen. Vlak aan zee brengt een zeewind in de middag enige verkoeling.

Onweersbuien

In de avond is er in het zuiden een kleine kans op een enkele onweersbui. In de nabijheid van een onweersbui kunnen (zware) windstoten voorkomen. De wind is zwak tot matig en draait naar een meest zuidwestelijke richting. In de avond wordt de wind overwegend oostelijk.

Woensdag al koeler, donderdag 15 millimeter regen

Voor de woensdag zullen de temperaturen naar verwachting niet boven 25°C komen en kan er 's morgens lokaal een buitje vallen maar voor de donderdag wordt er serieus regen verwacht. Het gaat daarbij om gemiddeld 15 millimeter. De opvolgende dagen bereikt het kwik overdag een maximale temperatuur van 23°C en 's nachts 14°C, al met al een stuk aangenamer dus.