Luchtalarm in Venlo om zeer grote brand

Bij de brand zijn verschillende stoffen vrijgekomen waaronder zwavelzuur en mierenzuur. Niemand raakte gewond. Omwonenden werd dan ook geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

In de buurt ging vannacht en vanochtend vroeg het luchtalarm af en er is twee keer een NL-Alert verstuurd aan omwonenden. De brandweer had de brand rond de ochtend onder controle. De brandweer is vanochtend nog bezig met nablussen. Omdat het pand grenst aan de Maas lag uit voorzorg het scheepvaartverkeer enige tijd stil. Ook het treinverkeer had last van de brand.