Man na slaan verstandelijk beperkte jongen tijdens voetbalwedstrijd voor de rechter

Stadionverbod

'De man wordt verdacht van mishandeling', aldus het OM. Daarnaast heeft hij voor de duur van 90 dagen een gedragsaanwijzing gekregen van het Openbaar Ministerie. Hij mag zich rond de wedstrijden niet in of rond het stadion begeven. De man is zaterdagavond aangehouden en de dag erna weer heengezonden.