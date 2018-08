Amsterdammer (25) gewond bij schietincident Kleiburg

Maandagavond vond er rond 23.00 uur een schietincident plaats aan Kleiburg in Amsterdam-Zuidoost. 'Hierbij is een 25-jarige Amsterdammer gewond geraakt', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Twee aanhoudingen

De politie stelde meteen een onderzoek in en hield in de nabije omgeving twee Amsterdammers aan van 18 en 29 jaar. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie doet onderzoek naar hun betrokkenheid bij het schietincident.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. De recherche is op zoek naar specifieke informatie over voertuigen die rondom dit tijdstip zijn gezien of zijn weg gereden