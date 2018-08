Zelfde DNA bij verkrachtingen Sloterpark en Vondelpark, verdachte aangehouden

De recherche van de politie in Amsterdam heeft een dna-match aangetroffen van een 30-jarige verdachte in een onderzoek naar twee verkrachtingen uit 2012 en 2014. Dit meldt de politie dinsdag.

Uitgeleverd door Frankrijk

De verdachte stond de afgelopen jaren internationaal gesignaleerd en werd medio juli van dit jaar aangehouden op een Franse luchthaven. Hij is inmiddels uitgeleverd en zit vast.

Verkrachting Sloterpark en Vondelpark

De 30-jarige verdachte werd aangehouden op een Franse luchthaven. De man wordt ervan verdacht in augustus 2012 een vrouw te hebben verkracht in het Sloterpark. Hij wordt er eveneens van verdacht in 2014 in het Vondelpark opnieuw een vrouw te hebben verkracht. Uit aangetroffen sporen kon een dna-profiel worden samengesteld.

Social media

Bij de intensieve zoektocht naar de dader vinden zedenrechercheurs van de Amsterdamse politie onder meer aanknopingspunten op sociale media en voert het onderzoek naar het buitenland. Er wordt een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd, maar het duurt tot afgelopen zomer voor het tot een daadwerkelijke aanhouding leidt.

WK in Rusland

Als de verdachte naar Rusland wil vliegen om het WK te bezoeken, maakt hij een tussenstop op een Franse luchthaven, waar hij wordt aangehouden. Na uitlevering naar Nederland is zijn dna afgenomen. Vanuit het NFI is inmiddels de bevestiging gekomen dat zijn dna overeenkomt met de sporen van de verkrachtingen uit 2012 en 2014.