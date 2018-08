Bewoners met hennepkwekerij proberen politie om hun tuin te leiden

De politie heeft in Hoorn in de nacht van dinsdag op woensdag een hennepkwekerij aangetroffen op de zolder van een woning aan de Pergola. Hierbij trof de politie ook 4 kg gedroogde henneptoppen aan en heeft een 27-jarige man uit Hoorn en een 20-jarige vrouw uit Zwaag aangehouden. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Hennepplanten op balkon

'Agenten zagen rond 23.15 uur op een balkon van een woning aan de Pergola meerdere hennepplanten staan en roken een hennepgeur', aldus de politie. Op dat moment kwam de bewoner aangereden en zei dat hij zijn woning niet in kon. Via de schuur klom de man op zijn balkon en overhandigde de agenten de hennepplanten. De agenten zagen op dat moment dat de balkondeur open stond en verzochten de man de woning te openen.

Sterke hennepgeur

Eenmaal binnen roken de agenten al gelijk een sterke hennepgeur. Op zolder troffen de agenten twee kweektenten aan die vol stonden met gedroogde henneptoppen. Ondertussen gooide de vrouwelijke verdachte een vuilniszak uit het raam van de woning. Toen een van de agenten deze vuilniszak wilde pakken, zag de man zijn kans schoon.

Vluchtpoging

De man sprong van het balkon via het schuurtje op de grond en wilde met de vuilniszak vluchten. De agent kon dit voorkomen en wist de man tegen te houden. In de vuilniszak bleken nog meer gedroogde henneptoppen te zitten. De man en de vrouw zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zij zijn ingesloten voor onderzoek. De politie heeft de hennepplanten, ruim 4 kg gedroogde henneptoppen en een auto in beslag genomen.