Steekpartij Arnhem met fatale afloop, een dode

In Arnhem is woensdagavond bij een flatgebouw aan de Kortlandplaats een dode gevallen bij een steekpartij. Dit meldt de politie.

Ambulance

De politie kreeg rond 21.00 uur een melding van de steekpartij. Hierop gingen politie en ambulance ter plaatse maar konden zij niets meer voor het slachtoffer doen. 'Het slachtoffer is een man', zo meldt de politie woensdagavond.

Politieonderzoek gestart

'De omgeving van de plaats waar het steekincident plaatsvond is afgezet voor politieonderzoek. Onderzoek moet verder uitwijzen wat er precies is gebeurd', aldus de politie.

Update 22.20 uur

De politie heeft na het steekincident aan de Kortlandplaats in Arnhem een verdachte aangehouden. Het politieonderzoek is nog in volle gang.