Auto in vlammen op in Best

Foto: Persbureau Sander van Gils

Best In de nacht van woensdag op donderdag rukte de brandweer uit voor een autobrand aan de Fabrieksweg in Best.

Rond 4.15 uur werd men aldaar opgeschrikt door een verwoestende autobrand. De brandweer doofde het vuur en maakte daarbij gebruik van drukluchtschuim. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie is een onderzoek gestart.