Code oranje voor noodweer vanavond in het westen

Vanavond kunnen er in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en in het IJsselmeer- en Waddengebied zeer zware windstoten van 80-110 km/u voorkomen uit een west tot noordwestelijke richting.

Hiervoor is vanaf vanavond Code Oranje van kracht. Elders komen in de avond zware windstoten van 75-90 km/u voor. Hiervoor is Code Geel van kracht. De windstoten zullen in de nacht naar vrijdag het land verlaten, het laatst in het Waddengebied.

Overige waarschuwingen:

Vanmiddag komen er in het zuidoosten en oosten van het land onweersbuien voor. Daarbij kunnen hagel, windstoten van 60-75 km/u en plaatselijk veel regen in korte tijd voorkomen. Hiervoor is Code Geel van kracht.