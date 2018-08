Pas op met door droogte verzwakte bomen tijdens zomerstorm

Alle bomen in ons land hebben een ernstig tekort aan water opgelopen. Volgens boomtechnisch adviseur Bert Polen van de van Ginkel Groep uit Venendaal is daardoor de zelfspanning van de bomen ernstig slecht geworden. ''Zelfs zonder harde wind is het nu al gevaarlijk. De bomen zijn ernstig verzwakt en met het blad nog in de boom kan een sterke wind die vanavond wordt voorspelt zeer gevaarlijk zijn. Velen takken zullen afbreken en veel bomen zullen na verwachting omwaaien'', aldus Polen.