Landelijke storing bij Vodafone

Bij Vodafone is een grote landelijke storing aan de gang. Volgens Vodafone zelf is de storing grotendeels verholpen.

''Er is een korte onderbreking geweest van het signaleringsverkeer (wat zorgt voor routering van spraak, sms en dataverkeer). Tijdens deze onderbreking was er tijdelijk geen verkeer mogelijk, met als gevolg filevorming op het netwerk. Het netwerkverkeer komt inmiddels weer gefaseerd op gang. Dit houdt in dat alle getroffen klanten geleidelijk aan weer verbinding met het netwerk kunnen maken. We adviseren je in de tussentijd je toestel uit en aan te zetten om een nieuwe verbinding met het netwerk tot stand te brengen''.