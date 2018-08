Bernard Haitink dirigeert Concertgebouworkest met Mahlers Symfonie nr. 9

Mahler Symfonie nr. 9

De concerten op 29 augustus (Serie Robeco SummerNights in Het Concertgebouw te Amsterdam) en 6 september in Luzern (Lucerne Festival) worden overgenomen door eredirigent Bernard Haitink. Het programma is veranderd in Mahler – Symfonie nr. 9.

Bernard Haitink

Bernard Haitink is eredirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest sinds 1999. Tussen 1961 en 1988 was hij chef-dirigent. Na zijn vertrek als chef bleef Bernard Haitink het Concertgebouworkest met grote regelmaat dirigeren. De laatste keer was in juni 2018 met Mahlers Symfonie nr. 9.