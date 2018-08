Auto rijdt terras op in Veldhoven, 5 gewonden

In het Brabantse Veldhoven is vrijdagmiddag rond 16.45 uur een personenauto een terras opgereden. 'Hierbij zijn vijf personen lichtgewond geraakt', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Eerste indruk geen opzet

De lichtgewonden zijn door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld. De politie onderzoekt het ongeval en gaat er in eerste instantie niet van uit dat er geen sprake is van opzet. De 62-jarige automobilist reed met zijn auto het terras aan het Meiveld op.

Automobilist aangehouden

De politie heeft in onderzoek naar toedracht van het ongeval de 62-jarige automobilist aangehouden, zijn rijbewijs is ingenomen. 'De impact van het ongeval is groot', aldus de politie. Getuigen kunnen via 0900-8844 contact krijgen met Slachtofferhulp.