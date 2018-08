Wel kermisfeest in Oss maar dan wel zonder muziek

Het kermisfeest in de Eikenboomgaard in Oss mag wel doorgaan, maar dan zonder dat er buiten muziek wordt gemaakt. Dit besliste de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant vrijdag in een spoedprocedure. Dit meldt de rechtbank in Den Bosch vrijdag.

Onterecht vergunning verleend

De burgemeester van de gemeente Oss heeft onterecht een vergunning verleend voor het kermisfeest in de Eikenboomgaard. De kermisfeesten worden van 16 tot en met 22 augustus voor de 13de keer gehouden in Oss. De burgemeester verleende onlangs een vergunning aan horecaondernemers voor onder meer een podium aan de Eikenboomgaard. Twee omwonenden stapten daarop naar de rechter. Ze hoopten af te dwingen dat de optredens in hun straat niet zouden doorgaan.

Voorgeschiedenis

Het was niet de eerste keer dat de burgemeester van de gemeente Oss en de omwonenden tegenover elkaar stonden voor de rechter. Op 4 mei en 11 juli 2018 deed de rechtbank uitspraak over andere evenementen in de Eikenboomgaard; de Muziekboulevard én kermis 2017 in Oss.

Standpunten

De omwonenden ervaren geluidsoverlast tijdens evenementen in hun straat. Ze vinden dat de burgemeester onvoldoende rekening heeft gehouden met hun belangen bij het verlenen van de vergunning voor het kermisfeest. Kort gezegd stellen de omwonenden dat hun straat niet geschikt is voor dergelijke evenementen.

Volgens de burgemeester zullen de bewoners van de Eikenboomgaard inderdaad overlast hebben. Zij maakte echter een belangenafweging in het voordeel van de Osse gemeenschap. De burgemeester vindt de overlast die de twee omwonenden zullen ervaren, ondergeschikt aan de belangen van de feestvierders en horecaondernemers.

Oordeel

De burgemeester heeft het evenementenbeleid van haar gemeente ten grondslag gelegd aan de locatiekeuze voor de kermisfeesten. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 11 juli jl. geoordeeld dat het beleid niet zorgvuldig tot stand is gekomen en onvoldoende is gemotiveerd. Ook oordeelde de rechtbank toen dat de burgemeester daarom het evenementenbeleid niet ten grondslag mocht leggen aan de beslissing een vergunning te verlenen.

De rechter ziet in deze zaak geen enkele aanleiding anders te oordelen. Door het besluit toch deels en op belangrijke onderdelen op dit evenementenbeleid te baseren, heeft de burgemeester ook nu het besluit onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd.

Geluidsoverlast

Omdat de omwonenden voornamelijk bezwaar hebben tegen de geluidsoverlast, bepaalt de rechter dat het evenement in hun straat mag doorgaan maar zonder dat er muziek wordt gemaakt. De rechter realiseert zich dat het evenement hierdoor een heel ander karakter krijgt. Het is aan de horecaondernemers te bepalen of zij het evenement in de Eikenboomgaard in de gewijzigde vorm willen laten doorgaan.