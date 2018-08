Vermoedelijk geen opzet bij aanrijding op terras in Veldhoven

Bij een aanrijding op een terras aan de Meiveld in Veldhoven zijn vrijdagmiddag rond 16.45 uur vier mensen licht gewond geraakt. De bestuurder van de wagen die het terras op reed is aangehouden en verhoord. Er is vermoedelijk geen sprake van opzet.

Rond 16.45 uur reed een 62-jarige automobilist uit Veldhoven het terras van een horecagelegenheid op met zijn personenwagen. Op dat moment zaten diverse gasten daar iets te eten of te drinken. De bestuurder reed vervolgens achteruit het terras af en kwam aan de overzijde van het plein tegen een bloempot tot stilstand. Op het terras zijn vier personen door de aanrijding (licht) gewond geraakt. Zij zijn voor een controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geen opzet

De bestuurder werd door de gealarmeerde politie aangehouden. Hij is op het politiebureau verhoord. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de man, voordat hij het terras op reed, vermoedelijk ook een ijzeren hek heeft geramd in een steegje dat toegang geeft tot de Meiveld. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek wijzen erop dat er geen sprake is van opzet. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de verklaring in de medische of psychische gesteldheid van de man tijdens het incident moet worden gezocht. Er is voor de zekerheid een bloedproef gedaan en het rijbewijs van de man is ingevorderd. De man zit niet langer vast, hij is vrijdagavond na verhoor heengezonden.

Verder onderzoek

De politie doet uiteraard nog verder onderzoek naar de exacte oorzaak van de aanrijding. Daarbij worden er verschillende getuigen gehoord en moeten de definitieve resultaten van het technische onderzoek nader bestudeerd worden. Ook wordt gezocht naar bruikbare camerabeelden in de omgeving die het incident gefilmd hebben.