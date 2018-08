Scooterrijder gewond na gewapende beroving in Maastricht

De man reed over de Cramer van Brienenstraat waar hij werd opgewacht door twee onbekende mannen die hem ten val brachten. Zij wisten daarbij zijn beurs afhandig te maken. Een getuige die zich ermee bemoeide, werd door een van de verdachten bedreigd met een vuurwapen. Het tweetal is gevlucht in een zilverkleurige Opel Corsa met Duits kenteken die klaarstond in de omgeving van het Severenplein. Het slachtoffer is bij de val gewond geraakt en is per ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij de beroving is niet geschoten. De getuige is niet gewond geraakt.

Politieonderzoek

De politie heeft de plaats van het incident ruim afgezet voor onderzoek. Ook is er een Burgernetbericht verspreid waarin opgeroepen wordt om uit te kijken naar de Opel Corsa met daarin de twee verdachten.