Nu al recordaantal zomerse dagen

Het record wordt voorlopig gedeeld met 2006, maar er is nog slechts één dag met maxima van 25 graden of meer in De Bilt nodig om het record te breken. Zeer waarschijnlijk gebeurt dit komende woensdag of donderdag al.

KNMI: Recorddroge juli met buitengewoon veel zon

Juli was zeer warm met een hittegolf van 13 dagen met recordhoge temperaturen boven de 35°C. Toch waren het vooral de aanhoudende droogte en de buitengewone hoeveelheid zon die de maand echt uitzonderlijk maakten.

Droogte houdt aan

De droogte hield deze maand in het hele land aan en het neerslagtekort nam verder toe, in de laatste week zelfs tot rond het record jaar 1976. Gemiddeld viel er over het land slechts 10 millimeter neerslag.

Toch kwamen er gedurende de warmste periode van 25 tot 28 juli enkele stevige onweersbuien tot ontwikkeling die plaatselijk voor veel neerslag zorgden in korte tijd. De regio Twente was met plaatselijk meer dan 50 millimeter duidelijk het natst terwijl het in sommige delen van Gelderland en Noord-Holland gedurende de hele maand zo goed als droog is gebleven.

Eerste plaats zonnigste maand

Juli was ook een uitzonderlijk zonnige maand met in De Bilt een totaal aantal zonuren van maar liefst 341 uur, tegen 206 uur normaal. Hiermee verslaat deze julimaand niet alleen het record van zonnigste julimaand, maar is het ook de zonnigste maand ooit. Het record van mei 1989 is gesneuveld.

Boven de 35 graden

Op veel plaatsen werd het landinwaarts op 26 en 27 juli recordwarm met temperaturen boven de 35°C. In De Bilt werd het op 26 juli 35,7°C, een evenaring van het record voor de hoogste maximumtemperatuur aldaar. In Arcen bereikte de maximumtemperatuur op 27 juli 38,1°C en op 26 juli zelfs 38,2°C. Het record van hoogst temperatuur in Nederland werd net niet verbroken. Dat blijft staan op 38,6°C gemeten in Warnsveld op 23 augustus 1944.

Op 27 juli werd ook op veel plaatsen de hoogste daggemiddelde temperatuur ooit gemeten (figuur 1), waarbij Gilze-Rijen, Deelen en Eindhoven zelfs voor het eerst in de geschiedenis een daggemiddelde temperatuur van meer dan 30 graden registreerden.

Ook de nachten waren uitzonderlijk warm in deze periode, waarbij de minimumtemperaturen op 27 juli in het grootste deel van het land (ruim) boven de 20 graden uitkwamen; in Deelen bleef de temperatuur zelfs steken op 24,4°C.

Code oranje voor extreme hitte

Vanaf 23 juli was code geel voor het Nationaal Hitteplan van kracht en op 26 en 27 juli tevens een code oranje voor de extreem hoge temperaturen. De hittegolf van 13 dagen komt op een gedeelde vijfde plek van langste hittegolven sinds 1901, het begin van de metingen.