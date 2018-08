Celstraf voor ouders na mishandelden en verwaarlozen kind

Dinsdag heeft de rechtbank in Zutphen een 35-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Duitsland veroordeeld voor de mishandeling, het opsluiten en het verwaarlozen van hun 8-jarige zoon to teen celstraf van 3 jaar. Dit meldt de rechtbank dinsdag.

Camping Winterwijk

De ouders mishandelden samen hun zoon op een camping in Winterswijk. Zij bonden hem vast en snoerden zijn armen en benen vast met tiewraps Ook schopten zij hem en gaven ze hem onvoldoende eten en drinken. Daarbij sloten zij hun zoon op in een kist. Dit alles gebeurde in de periode van 1 juni 2017 tot en met 22 juli 2017.

Ernstige kindermishandeling

De officier van justitie eiste voor beide ouders een gevangenisstraf van 5 jaar. Daarvoor zocht hij aansluiting bij straffen in zaken over vrijheidsberovingen in het criminele circuit. Deze zaak gaat echter over kindermishandeling. Zeer ernstige kindermishandeling. Daarom keek de rechtbank bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf naar uitspraken van rechters die betrekking hebben op kindermishandeling door ouders. En die zijn een stuk lager dan de straf die de officier eiste.

Ouders eerder veroordeeld

Bij het bepalen van de straf keek de rechtbank o.a. naar de rapportage van het Pieter Baan Centrum en het strafblad van de ouders. De ouders kwamen niet eerder in aanraking met de Nederlandse justitie. Maar beiden zijn wel in 2012 in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Deze straf kregen zij voor de mishandeling van de oudste zoon van de vrouw, uit een eerdere relatie. De vrouw heeft deze straf nog niet uitgezeten, de man wel.

Gebonden aan periode

Daarnaast is de rechtbank gebonden aan de periode zoals die door het Openbaar Ministerie in deze zaak is aangegeven. Dat was een betrekkelijk korte periode (iets meer dan 7 weken). Daar moet de rechtbank aan vast houden, hoewel de rechtbank niet kan uitsluiten dat de mishandeling langer duurde (daar zijn aanwijzingen voor). Dat wat buiten deze periode plaatsvond, kan de rechtbank niet meewegen bij het opleggen van de straf.

Hogere straf

De rechtbank ziet wel aanleiding om in deze zaak een hogere straf op te leggen dan in vergelijkbare zaken. Met name het feit dat beide ouders eerder zijn veroordeeld voor kindermishandeling weegt voor de rechtbank zwaar mee.