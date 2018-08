Burgemeester Halsema sluit beschoten bedrijfspand Johan Huizingalaan

Dinsdag is op last van burgemeester Halsema een bedrijf aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam gesloten. 'De sluiting is voor onbepaalde tijd en op grond van de Gemeentewet. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde', zo laat de gemeente Amsterdam dinsdagavond weten.