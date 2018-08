Transporteur geld in kiprollade betaalt schikking van 1,1 miljoen euro

Een 77-jarige in België woonachtige Nederlander is deze week een schikking overeengekomen met de officier van justitie van het Landelijk Parket. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

Hoger beroep ingetrokken

'Het gaat om een schikking in de ontnemingszaak', aldus het OM. Hierop heeft de man het door hem ingestelde hoger beroep tegen een deels voorwaardelijke straf van 3 jaar wegens witwassen, voor het transporteren van cash geld in kiprollades, ingetrokken. Het hoger beroep zou woensdag beginnen.

Geld in kiprollades

In 2015 werd ontdekt dat de man contant geld in kiprollades vervoerde naar Aruba. De man was de eigenaar van het bedrijf dat de rollades in containers vervoerde, en werd op verdenking van witwassen aangehouden. Bij doorzoekingen in onder andere Nederland, België en Aruba werden enige miljoenen euro’s aangetroffen. Waar het geld vandaan kwam is niet bekend.

Totaal 1,1 miljoen euro

In totaal krijgt Justitie ruim 1,1 miljoen euro. Dat was het wederrechtelijk verkregen voordeel dat het OM berekend had. Er lag beslag op geld en goederen van ruim 800.000 euro. De man doet daarvan afstand, en betaalt daarnaast een transactie van nog eens 300.000 euro.