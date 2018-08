Burgemeester Halsema bezoekt Johan Huizingalaan

Mobiele politiepost

Halsema liet weten dat 'dit niet meer normaal te noemen is'. 'In de rustige wijk wonen gezinnen met kinderen en ouderen', zei Halsema. In reactie op de gebeurtenissen heeft de politie een mobiele politiepost geplaatst in de straat en zijn er bewakingscamera's opgehangen.

Onderzoeken volop gaande

De politie is nog steeds bezig met de onderzoeken naar de incidenten. Op dit moment is nog niet bekend of er een onderling verband bestaat tussen de incidenten. Ook is de politie nog bezig om de daders te achterhalen.