Gewonden bij grote brand restaurant Egmond aan Zee

Bij een grote uitslaande brand in een restaurant aan Egmond aan Zee zijn donderdagmiddag enkele medewerkers van de horecagelegenheid lichtgewond geraakt. 'Het restaurant zelf moet als verloren worden beschouwd', zo laat de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (VRNHN) donderdag weten.

Uitslaande brand

De fatale brand in restaurant De Klok aan de Smidstraat in Egmond aan Zee brak even voor 16.00 uur uit. Al vrij snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer kwam massaal met meerdere bluseenheden ter plaatse evenals een ambulance.

Medewerkers restaurant lichtgewond

Bij de brand zijn een aantal medewerkers van het restaurant licht gewond geraakt. Deze mensen werden ter plaatse door de het ambulancepersoneel verzorgd.

Update 20.00 uur

Om de brand beter te kunnen blussen, wordt het pand nu gesloopt met behulp van een kraan. 'Hierbij kan er weer meer rook vrij komen. Houd daarom ramen en deuren gesloten en laat de mechanische ventilatie uit', zo waarschuwt de VRNHN.