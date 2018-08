Kristallen film voor Escher: Het oneindige zoeken

De documentaire Escher: Het oneindige zoeken over het leven van de wereldberoemde graficus Maurits Cornelis Escher heeft meer dan 10.000 bezoekers getrokken en hiermee de Kristallen Film behaald. De film vertelt het verhaal van het leven van Escher (1898-1972) in zijn eigen woorden zoals hij die in brieven en dagboeken opschreef.

Vijfde docu met Kristallen Film-status

De Kristallen Film is door programmeur Claire van Daal van het Nederlands Film Festival mede namens het Nederlands Filmfonds overhandigd aan regisseur en producent Robin Lutz en coproducent Marijnke de Jong. Escher: Het oneindige zoeken ging in april in première en is de vijfde documentaire van 2018 die de Kristallen Film-status heeft bereikt.

Verbeelding

De film Escher: Het oneindige zoeken vertelt het verhaal van Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Wie was deze man die gepassioneerd, geobsedeerd haast, de wereld verbaasde met zijn verbeelding, waarin onmogelijkheden mogelijk worden en waarin de oneindigheid binnen handbereik is en tegelijkertijd ongrijpbaar? In de documentaire wordt de reis door zijn leven gevolgd; de zoektocht naar inspiratie, de reizen door Italië̈, Zwitserland en Spanje en hoe hij tot zijn grote werken kwam. Hij vertelt over zijn verwondering, zijn angsten, twijfels en successen, en geeft zijn visie op zijn eigen werk.

Robin Lutz

Escher: Het oneindige zoeken werd geregisseerd door Robin Lutz die eerder documentaires zoals Aquarius, over het leven van de schilder Anthonie Pieter Schotel en Spinoza, een vrije denker maakte. Escher: Het oneindige zoeken is geproduceerd door Robin Lutz AV Producties en tot stand gekomen met steun van: BNG cultuurfonds, M.C. Escher Foundation, Fonds21, Gemeente Baarn, Gemeente Den Haag, Gemeente Leeuwarden, Gravin van Bylandtfonds, Maurits GmbH-Srl, NTR, Omroep Fryslan, Omroep West, PBCF, The M.C. Escher Company B.V en VSBfonds. De documentaire over Escher is gedistribueerd door Pathé en Gusto Entertainment en draait momenteel in 15 filmtheaters.