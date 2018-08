VVN roept Nederland op om de auto één week te laten staan

Dubbel aantal ongevallen onder 12-jarigen bij start schooljaar. Dit is de reden dat Veilig Verkeer Nederland samen met partner leasemaatschappij Athlon oproept om kinderen de eerste schoolweek niet met de auto naar school te brengen maar ouders aanspoort om de kinderen juist te voet of op de fiets van en naar school te begeleiden. Op deze manier kunnen de jonge scholieren wennen aan de nieuwe route en aan de nieuwe situatie.

In de weken direct na de start van de scholen vragen wij om alert te blijven bij het passeren van scholieren op de fiets en bij oversteeksituaties. Zodra het werk begint en ook de scholen starten, is het voor iedereen weer even wennen aan de drukte in het verkeer. In de zomer rijden de helft minder auto’s op de weg. Na de vakantie loopt dit weer op naar 8 miljoen auto’s. Deze ‘nieuwe’ drukte zorgt in september helaas voor een verdubbeling van het aantal verkeersslachtoffers onder 12-jarige fietsers*. Kinderen en jongeren zijn sneller afgeleid, schatten risico’s minder goed in en groepsdruk speelt een belangrijke rol. Als automobilist goed om te weten wanneer je ze eens een rare manoeuvre ziet maken.

Oproep aan alle ouders

“Naast verkeerseducatie op school is verkeersopvoeding thuis net zo belangrijk. Ik roep daarom alle ouders op om de route naar school voorafgaand en bij de start van het nieuwe schooljaar samen met hun kinderen naar school te fietsen of te lopen. Zo kunnen lastige verkeerssituaties worden geoefend zodat we kans op ongevallen verkleinen”; aldus VVN-directeur a.i. Alphons Knuppel

Met Veilig Verkeer Nederland zien ook veel bedrijven de noodzaak in van de jaarlijkse campagne ‘De Scholen zijn weer begonnen’. Zo ondersteunen autoleasemaatschappij Athlon Nederland, VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen), COOP, Gazelle, Stella Fietsen, A.A.S. Allround Automotive Solutions, Interpolis, Stichting Schadegarant,Nextdoor, Transportverzekeraar TVM, Paw Patrol van Nick Jr. en Cycle Fun Productions, allen via hun eigen kanalen de campagne, zodat gezamenlijk veel meer mensen met de campagneboodschap worden bereikt.

Meedoen is makkelijk

“Veilig Verkeer Nederland zet in op wat je als verkeersdeelnemer zelf kunt doen om het verkeer veiliger te maken door je eigen bijdrage te leveren. Dat begint al met simpelweg richting aangeven of iemand voor laten gaan met een vriendelijk gebaar. Verkeer is vooral een zaak van rekening houden met elkaar en dat is niet moeilijk. Meedoen is makkelijk!”; aldus Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland”