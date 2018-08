ProRail: Spoor begint vol te raken

De meer dan 7.300 kilometer aan spoor is nagenoeg vol en spoor bijleggen heeft weinig zin. Daar is ook simpelweg nauwelijks ruimte voor. Daarom is een continue innovatieslag noodzakelijk om ruimte te creëren op de bestaande spoorkilometers. Hierdoor kunnen er in de toekomst tóch meer en snellere treinen rijden. Dit meldt de spoorbeheerder maandag op de website.

Steeds voller

Het wordt steeds voller op het Nederlandse spoor. Treinen rijden steeds meer en sneller om de verwachte groei van het aantal treinreizigers in de toekomst aan te kunnen. ProRail verdeelt jaarlijks de spoorcapaciteit onder alle vervoerders. Naar verwachting zullen er in 2019 meer dan 2.2 miljoen reizigerstreinen rijden. Bij elkaar rijden die naar verwachting een recordaantal van ruim 165 miljoen treinkilometers. In 2004 waren dit er ‘nog maar’ 129 miljoen. Op dit moment staan er 8% meer goederentreinen ingepland in 2019 ten opzichte van 2018.

Innovaties

ProRail werkt continu aan innovaties om het spoor klaar te stomen voor de toekomst. Om ruimte op het bestaande spoor te creëren zijn onder andere de volgende innovaties in ontwikkeling:

'Time Table Redesign' > met deze handige tool kunnen we in de nabije toekomst nóg efficiënter treinen inplannen. Hierdoor kunnen treinen vaker 'adhoc' rijden, zonder dat hier omslachtige wijzigingen in de dienstregeling voor moeten worden uitgevoerd. 96% van de geplande goederentreinen wijzigen in tijd of plaats ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Dit heeft te maken met de dynamische aard van goederenvervoer, zij weten vaak pas kort van te voren welke cargo ze gaan vervoeren.



Door Time Table Redesign wordt de verdeling van capaciteit op het spoor verder geharmoniseerd in heel Europa. De Europese Commissie legt termijnen vast waarop de spoorcapaciteit verdeeld moet worden, met name als het gaat om de verdeling tussen rijden van treinen en werken aan het spoor.



Plannen in tienden van minuten > waar op dit moment de dienstregeling nog wordt ingepland met afgeronde minuten, gaat ProRail vanaf 2020 plannen in tienden van minuten. Het gaat hierbij om de interne dienstregelingsplanning, de reiziger zal hier niets van zien. Door te plannen in 6 seconden in plaats van hele minuten, kunnen treinen de dienstregeling die bekend is voor de reizigers, beter waarmaken. Hierdoor zullen treinen vanaf 2020 nóg meer op tijd rijden.