Vrouw zwaargewond door aanval hond in Rotterdam

Op de Kouterstraat raakte maandagmiddag een 68-jarige vrouw zwaargewond nadat zij door een hond was aangevallen. Daarbij liep zij ernstige verwondingen op. Vanwege de ernst van het incident werd de hond direct in beslag genomen. Hierbij kwam de hond door nog onbekende oorzaak te overlijden.

Even voor drie uur meldde een getuige bij de politie dat er op straat een vrouw was aangevallen door een hond. Het slachtoffer zou een woning in zijn gevlucht met onbekende verwondingen. Ondertussen, vertelde de melder, hielden omstanders de hond in bedwang.

Hulpdiensten waren er snel. Zij troffen het slachtoffer met ernstige verwondingen aan in de woning. De bijtwonden zaten verspreid op haar arm en buik. De Rotterdamse werd direct overgebracht naar het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.

Sectie

Vanwege de ernst van het incident werd bepaald dat de hond direct in beslag genomen moest worden. Maar toen agenten hem onder controle probeerden te krijgen en te vangen, overleed de hond door nog onbekende oorzaak.

Er wordt een onderzoek ingesteld. Sectie moet uitwijzen waaraan de hond is overleden.