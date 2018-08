25 jaar cel voor moord op onschuldige voorbijganger in de De Clercqstraat

Een 34-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor de moord op een 25-jarige onschuldige voorbijganger in de De Clercqstraat, in mei 2015. De man is ook schuldig aan het voorbereiden van een liquidatie in Almere. Twee mannen (23 en 46 jaar) en een vrouw van 40 krijgen 5 tot 7 jaar cel voor hun rol in die voorbereidingen.

Volautomatisch aanvalsgeweer

De 34-jarige man liep op de avond van 13 mei samen met een nog onbekende handlanger een shishalounge aan de De Clercqstraat binnen. Hij bleef, gewapend met een volautomatisch aanvalsgeweer bij de deur staan, terwijl zijn handlanger verder de zaak in liep, op zoek naar een persoon. Daarna werd er vanuit de shishalounge geschoten, waarbij de 34-jarige verdachte werd geraakt. Hij kroop naar buiten en begon daar te schieten op een 25-jarige man, kennelijk in de veronderstelling dat hij hem had beschoten. In werkelijkheid was het slachtoffer een toevallige voorbijganger, die uit zijn auto was gestapt nadat hij het schot had gehoord. Hij werd door meerdere kogels geraakt, waarbij de schutter ook nog bleef schieten toen hij al weerloos op de grond lag. Hij overleed ter plekke. Ook een voorbijrijdende tram werd door meerdere kogels geraakt. De schutter ging er samen met zijn handlanger op een scooter vandoor.

DNA-sporen

DNA-sporen op de kogel die de schutter troffen, leidden naar de 34-jarige man. De rechtbank stelt onder meer op basis van die sporen vast dat hij degene is geweest die het slachtoffer heeft doodgeschoten.

Voorbereidingen liquidatie

In de weken voorafgaand en na de moord trof de man daarnaast, samen met de drie andere veroordeelden, voorbereidingen voor een liquidatie in Almere. Ze reden vele malen in gestolen auto’s door de woonbuurt van hun beoogde slachtoffer. Ook bespraken ze in afgeluisterde gesprekken hun plannen tot in detail. Bij zijn aanhouding droeg de 34-jarige man een vuurwapen. Hij en één van zijn handlangers waren bovendien in het bezit van versleutelde telefoons. Eén van de mannen bleek bovendien twee lagen kleding over elkaar te dragen, met daarbij ook doorzichtige handschoenen en een muts.

Gewetenloze hitman

De rechtbank rekent het de 34-jarige zwaar aan dat hij een zeer jonge, onschuldige persoon doelbewust en koelbloedig om het leven heeft gebracht. Ook de uitgebreide voorbereidingen voor de liquidatie in Almere wekken de indruk dat hij een professionele hitman is, die niet wordt gehinderd door een geweten bij het uitvoeren van liquidaties. Voor hem telt kennelijk alleen het geld dat de opdracht hem oplevert. De twee zaken lijken bovendien samen te hangen met de golf van geweld en liquidaties in Amsterdam de afgelopen jaren, waarbij een mensenleven geen enkele waarde lijkt te hebben.