Voetballer veroordeeld voor poging zware mishandeling op voetbalveld Haaften

De rechtbank zegt in haar uitspraak te begrijpen dat tijdens een wedstrijd de emoties hoog kunnen oplopen. Maar wanneer de wedstrijd is afgelopen mag van de verliezende partij, zoals TGG in dit geval, worden verwacht dat zij hun verlies op sportieve wijze nemen. Voetballers hebben wat dat betreft ook een voorbeeldfunctie, zeker voor de aan de zijlijn vaak aanwezig jonge supporters. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de confrontatie bewust opzocht en zich erg agressief gedroeg. Niet alleen bracht hij hiermee letsel toe aan het slachtoffer, maar hij beschadigt ook de reputatie van de voetbalsport en zijn eigen voetbalclub.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

De officier eiste een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk, voor de voetbalspeler. De rechtbank is van oordeel dat voor dit soort feiten alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is. Van de gevangenisstraf die de rechtbankoplegt is het onvoorwaardelijke deel lager dan geëist door de officier. De reden hiervoor is dat de rechtbank, mogelijk meer dan de officier, rekening houdt met de ouderdom van de zaak en de persoonlijke omstandigheden van de man.

Vrijspraak elftalleider

Een 34-jarige man uit Den Bosch, de elftalleider, werd ook verdacht van een poging tot zware mishandeling. Hij zou een speler van voetbalvereniging Haaften 1 na afloop van de wedstrijd een kopstoot hebben gegeven. De rechtbank spreekt de elftalleider hiervan vrij. Weliswaar hoorde rechtbank meerdere getuigen die bij de kopstoot aanwezig waren, maar de signalementen die deze getuigen en het slachtoffer geven lopen te veel uiteen. Zij verschillen met name op het gebied van de lengte en het kapsel van de persoon.