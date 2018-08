Opnieuw georganiseerde plofkrakers aangehouden

De politie heeft dinsdag opnieuw verdachten van plofkraken aangehouden. De mannen worden ervan verdacht meerdere plofkraken te hebben gepleegd in Duitsland. Er zijn huiszoekingen gedaan in Amsterdam en Nieuwegein. Duitse en Nederlandse Opsporingsdiensten werken de laatste jaren intensief samen bij de aanpak van plofkraken, die in Duitsland werden gepleegd door vermoedelijk Nederlandse verdachten.

In de nacht van 26 op 27 maart pleegden meerdere daders vanuit Nederland een plofkraak op een geldautomaat in het Duitse Knielingen (Kahrlsruhe). Na een explosie sloegen de daders op de vlucht in twee auto’s. Een wilde achtervolging richting Nederland volgde. Er werden geen verdachten aangehouden. De Duitse en Nederlandse politie verrichtte samen onderzoek op de plaats van de kraak en naar de verdachten. Tijdens deze onderzoeken kwamen vijf verdachten in beeld, van wie er vandaag vier zijn aangehouden. Het gaat om verdachten in de leeftijd van 25 tot en met 31 jaar, woonachtig in Amsterdam en Nieuwegein. De Duitse justitie heeft om de overlevering van de verdachten verzocht. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

De politie deed ook huiszoeking in woningen in Amsterdam en Nieuwegein op zoek naar bewijsmateriaal. De politie nam geld en waardevolle goederen in beslag, waaronder een Porsche. Het geld en deze goederen kunnen mogelijk in verband worden gebracht met plofkraken.

Groepering steeds meer in beeld gebracht

In het onderzoek naar deze professioneel opererende groep plofkrakers werken de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en de Duitse politie intensief samen. Hierdoor komt de groepering steeds meer in beeld. De aanhoudingen van vandaag zijn het resultaat van deze inmiddels al jarenlange, structurele samenwerking.

Met de aanhouding hopen de autoriteiten een slag gemaakt te hebben in de aanpak van plofkraken. Deze plofkraken zijn overigens steeds minder succesvol. Verdachten stuiten steeds vaker op de veiligheidsmaatregelen die op de geldautomaten worden toegepast. Daarnaast verloopt de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie en justitie steeds beter.