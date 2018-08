OM eist 30 maanden cel voor poging verkrachting 77-jarige vrouw

'Enorme inbreuk'

'Diep vernederend'. Zo kenschetste de officier van justitie de poging verkrachting eerder dit jaar waar een destijds 77-jarige vrouw slachtoffer van werd in haar eigen woning in Utrecht. 'Een enorme inbreuk op haar waardigheid, haar gevoel van veiligheid en lichamelijke integriteit'.

Rollator

Op de bewuste dag, 26 januari 2018, achtervolgde de man de oudere dame die met een rollator loopt, naar haar huis. Aangekomen bij haar woning duwde hij haar de woning in, duwde zijn tong in haar mond en gooide haar op de grond. Hij trok haar onderbroek uit, haalde zijn penis tevoorschijn en zei seks te willen. De vrouw verzette zich hevig en slaagde erin haar alarmknop te pakken en de centrale te alarmeren die daarop de buurvrouw inschakelde. Deze wist de man de deur uit te werken.

Altijd bang

Tot een verkrachting kwam het zodoende niet, maar de gevolgen van deze poging verkrachting zijn niet gering. Het slachtoffer liep kneuzingen en schaafwonden op aan haar knie, arm en ribben. Ze is lange tijd bang geweest, bang om in de lift te staan, bang om haar postvak te gaan legen, te bang om te slapen. En dat terwijl ze gezondheidsproblemen heeft, sinds een jaar weduwe was en een rollator nodig heeft om te lopen. In de rechtszaak vorderde ze een bedrag van 8500 euro voor immateriële schade.

DNA

De verdachte, een nog jonge man van 24 uit Utrecht, kon worden opgespoord op basis van het opgegeven signalement. Ook de DNA-sporen wezen naar hem. Hij ontkende het feit te hebben gepleegd want hij had een alibi. Hij was de hele ochtend samen met zijn broer. Voor het verhaal van hem en zijn broer wordt echter geen bevestiging gevonden. Bovendien zit dat verhaal onlogisch in elkaar en komen de beide verklaringen op punten niet overeen. De officier hechtte dan ook meer waarde aan de verklaringen van aangeefster en getuigen, de herkenning op basis van het signalement en het DNA-bewijs.

Narcistische trekken

Het onderzoek naar zijn persoon heeft – voor zover dit mogelijk was - uitgewezen dat hij zwakbegaafd is, met antisociale en narcistische trekken. Er zijn ook aanwijzingen voor stoornissen, maar gezien de beperkte manier waarop hij heeft meegewerkt kan de rapporteur van Reclassering geen conclusies trekken en geen advies geven. Gezien de ernst van het feit en alle strafverzwarende omstandigheden eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van dertig maanden. Ook moet de vordering van het slachtoffer in zijn geheel worden toegewezen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.