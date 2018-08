Scooterrijder ernstig gewond bij ongeval met auto in Boxtel

Bij een ongeval in Boxtel is dinsdagavond een scooterrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 19.10 uur op de Hobbendonkseweg geschept door een auto.

Ziekenhuis

Hij is door de ambulancedienst met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Verkeersspecialisten hebben ter plaatse onderzoek gedaan.