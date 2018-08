‘NVWA houdt vondsten tijgermug wekenlang geheim’

‘Het is onacceptabel dat burgers zo lang onwetend worden gehouden van het feit dat in hun gemeente muggen aanwezig zijn die onder meer knokkelkoorts en zika kunnen overbrengen ,’ aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform.

‘De NVWA actualiseert deze pagina eens per maand,’ zo is sinds kort te lezen op de webpagina met vondsten van exotische muggen in 2018. De laatste vondsten die nu op de site staan dateren van 11 juli (tijgermug in Weert) en 16 juli (gelekoortsmug in Haarlemmermeer). Meer recente vondsten van de tijgermug in Montfoort en Aalten ontbreken op de site.

Reinhold: ‘Die vondsten zijn bekend geworden omdat de betreffende gemeenten ze naar buiten brachten. Echter, lang niet alle gemeenten maken vondsten van tijgermuggen bekend. Zo is het exotische insect bijvoorbeeld al op 11 juni in Hardenberg aangetroffen en op 15 juni in Assen, maar vanuit die gemeenten is daar nooit enige ruchtbaarheid aan gegeven.’

‘Het is dus goed mogelijk dat inmiddels in diverse gemeenten tijgermuggen zijn aangetroffen, maar dat niemand daar weet heeft, omdat noch de NVWA noch de gemeente daarover iets naar buiten hebben gebracht. Al die tijd lopen de inwoners een gezondheidsrisico, mede omdat de muggen ook zonder een ziek persoon te steken, drager kunnen zijn van virussen zoals dengue. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de tijgermug de virussen op haar nageslacht kan overdragen.’

‘Bovendien kunnen burgers een belangrijke rol spelen bij de opsporing. Als iemand weet dat in zijn gemeente de tijgermug voorkomt, zal hij extra alert zijn op verdachte muggen,’ aldus Reinhold. ‘Daarom zou de NVWA direct na iedere vondst de site moeten bijwerken, en niet slechts één keer per maand. Zoveel moeite is dat nou toch ook weer niet?’